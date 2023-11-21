تحرير 98 محضرا تموينيا في حملات مكبرة بسوهاج

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، اليوم، تحرير 98 محضرا تموينيا في حملات مكبرة على أسواق ومخابز مركز سوهاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تحرير 98 محضرا تموينيا

وقال المهندس محمد إبراهيم، وكيل تموين سوهاج، إنه تم شن حملات تموينية مكبرة على المحلات الأسواق من مركز البلينا في جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما شمال سوهاج، وذلك من أجل ضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 98 محضرا تموينيا خلال اليوم.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها خلال يومين بين نقص في الوزن، وسلع مجهولة، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.