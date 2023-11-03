«تموين سوهاج»: تحرير 89 محضرا في حملات مكبرة على الأسواق والمخابز

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، أنه تم تحرير 89 محضرا تموينيا خلال 24 ساعة، في حملات مكبرة على الأسواق والمخابز.

تحرير 89 محضرا تموينيا

وأضاف وكيل تموين سوهاج في تصريح لـ«الوطن»، أنه تم شن حملات تموينية مكبرة على المحلات الأسواق من مركز البلينا في جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما شمال سوهاج، وذلك من أجل ضبط المخلفات والأسواق، ونتج عن ذلك تحرير 89 محضرا خلال 24 ساعة.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وجاءت الحملة تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، والمهندس محمد حسين، وكيل المديرية، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التموين، التي وجهت بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والتصدي لتعديات، ورصد شكاوى الأهالي، والسلع التي أسفرت عن ضبط 89 محضرا تموينيا متنوعا.

وأشار وكيل تموين سوهاج، إلى أن حملات التموين جاءت على المحلات والأسواق، وذلك بالاشتراك مع ضباط إدارة مباحث التموين، وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها خلال اليوم بين نقص في الوزن، وسلع مجهولة، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.