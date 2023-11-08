«تموين سوهاج»: تحرير 97 محضرا في حملة مكبرة بمركز البلينا

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، بأنه جرى تحرير 97 محضرا تموينيا.

وأضاف وكيل تموين سوهاج، في تصريح لـ«الوطن»، أنه جرى شن حملات تموينية مكبرة على الأسواق في مركز البلينا بجنوب المحافظة، وذلك لضبط الأسواق والمخالفات.

تكثيف الحملات المكبرة لضبط الأسواق

وجاءت الحملة تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، ومحمد حسين، وكيل المديرية، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التموين، التي وجهت بتكثيف الحملات المكبرة لضبط الأسواق ورصد شكاوى الأهالي.

وأشار وكيل تموين سوهاج إلى أن المحاضر التي تم تحريرها خلال اليوم تنوعت بين نقص في الوزن، وسلع مجهولة وتجميع بنزين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وامتناع عن البيع، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، ومنشأة دون ترخيص.