جامعة حلوان تنظم يوما رياضيا تحت شعار «أبطال تبني مصر»

نظم قسم تدريب الألعاب بالتعاون مع وكالة شؤون الطلاب بكلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان، يومًا رياضيًا تحت شعار «أبطال تبني مصر» برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة أمل عبد الله عميد الكلية.

فقرات متنوعة من الألعاب

وتضمنت فعاليات اليوم فقرات متنوعة من الألعاب والمسابقات الرياضية وسط أجواء مليئة بالبهجة والمرح، بمشاركة 5 فرق «كرة طائرة - كرة سلة - كرة يد - تنس أرضي – كرة سرعة».

وجاء تنظيم اليوم الرياضي بهدف تعزيز الوعي بأهمية ممارسة الرياضة ودورها في بناء الشخصية، وتوطيد العلاقات بين طالبات الكلية من خلال مشاركتهم في الأنشطة الرياضية الجماعية.

وأشرف على تنظيم اليوم وكالة الكلية لشؤون التعليم والطلاب بإشراف الدكتورة سناء مأمون، والدكتورة نبيلة أغا رئيس القسم، وبحضور الدكتورة سارة البيه وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأعربت الطالبات عن سعادتهن بتنظيم اليوم لما شمله من روح رياضية وتنافس بنّاء بينهم، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لتشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية.