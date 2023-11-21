«التعليم» تحدد موانع الترشح للمشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الموانع التي تحول دون الترشح للمشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية 2023، «صناعي – زراعي - تجاري - فندقي» للعام الدراسي الحالي 2023-2024، لرؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة الامتحان.

الموانع العامة

- يجب ألا يكون لديه مانع من المواقع الآتية الحرمان من أعمال الامتحانات، طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992.

- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

- أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الموانع الخاصة

يجب فيمن نص عليهم بهذه المادة ألا يكون لديهم أي مانع من الموانع الآتية:

- أن يكون شاغلا لوظيفة مدير عام إدارة تعليمية أو مدير عام التعليم الفني حرصا على الصالح العام.

- العاملين بالمدارس الثانوية الفنية صناعي - زراعي - : فندقي.

- من القائمين بالتدريس للطلاب المتقدمين للامتحان سواء كان ذلك بالمدارس الرسمية أو الخاصة أو بالفصول المسائية، أو أي جهة أخرى أو المدارس المتقدم منها الطلاب.

أن يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.

موانع القرابة

- ألا يكون اللجنة التي يعمل بها بينه وبين أحد المتقدمين لأداء الامتحان صلة قرابة حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية، والدرجة الرابعة على مستوى درجات القرابة:-

- الدرجة الأولى: «الأب - الأم - الأبناء - الزوج - الزوجة».

- الدرجة الثانية: «الأخ والأخت - الجد والجدة - الأحفاد».

- الدرجة الثالثة: «أبناء الأخ والأخت - أبناء العم والعمة - الخال والخالة - أبناء الأحفاد».

- الدرجة الرابعة «أبناء الأخ والأخت - أبي أبناء العم والعمة - أبناء . الخال والخالة - أبناء ناء أبناء الأحقاد».

- أن يوقع الفرد على إقرار بأنه لا يوجد مانع من المواقع المذكورة بعاليه، وأن البيانات الموضحة بعالية صحيحة وتحت مسئوليتي، كما أنه في حالة عدم في التظلم حيث أن تحرير هذه الاستمارة يعتبر ترشيحا وليس اختيارا.