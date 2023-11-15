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جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية لطلابها عن الصحة النفسية

كتب:

أحمد أبوضيف
09:44 ص | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
رئيس جامعة حلوان

رئيس جامعة حلوان

نظمت وحدة برامج التنمية البشرية بجامعة حلوان دورة تدريبية جديدة في التنمية البشرية، تحت عنوان الصحة النفسية والإرشاد النفسي، من أجل تعزيز الصحة النفسية لدى الشباب، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة في مجالي الصحة النفسية والإرشاد النفسي. 

موعد الدورة 

وتبدأ فعاليات الدورة من 19 نوفمبر إلى 14 ديسمبر، بحضور نخبة من المتخصصين في مجالي الصحة النفسية والإرشاد النفسي.

وتعقد الدورة بإشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وياسر محمد مدير وحدة برامج التنمية البشرية.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.