جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية لطلابها عن الصحة النفسية

نظمت وحدة برامج التنمية البشرية بجامعة حلوان دورة تدريبية جديدة في التنمية البشرية، تحت عنوان الصحة النفسية والإرشاد النفسي، من أجل تعزيز الصحة النفسية لدى الشباب، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة في مجالي الصحة النفسية والإرشاد النفسي.

موعد الدورة

وتبدأ فعاليات الدورة من 19 نوفمبر إلى 14 ديسمبر، بحضور نخبة من المتخصصين في مجالي الصحة النفسية والإرشاد النفسي.

وتعقد الدورة بإشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وياسر محمد مدير وحدة برامج التنمية البشرية.