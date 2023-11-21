أمين سر «اقتصادية النواب»: مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالتهجير القسرى

قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين يأتي على حساب دول الجوار، مؤكدا أن حل الأزمة الحالية يبدأ بوقف فوري لإطلاق النار.

أهمية الدور المصرى في القضية الفلسطينية

وشدد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في بيان صحفي، على أهمية الدور المصرى في القضية على مدار التاريخ، وتمسك مصر بعدم فتح المعبر قبل دخول المساعدات، وتشديدها على ضرورة التدفق الكامل والأمن والمستدام للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، وصولا إلى إحلال السلام من خلال حل الدولتين، وإعلان فلسطين دولة مستقلة على أساس مقررات الشرعة الدولية.

وأشار إلى أن استمرار النزاعات في منطقة الشرق الأوسط ستكون سببا في التأثير سلبيا على الأمن والسلم العالمي، وليس على منطقة الشرق الأوسط فقط، ما أكدت عليه الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، ومن مصلحة الجميع أن يعود السلام ووقف إطلاق النار على وجه السرعة، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادتها وشعبها تدعم القضية الفلسطينية سياسيا وإنسانيا، وترفض فكرة التهجير رفضا قاطعا.