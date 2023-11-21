زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب إندونيسيا

ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أنّ زلزالا بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب جزيرة بياك الإندونيسية ظهر اليوم، ووجاءت بؤرته بعمق 10 كيلومترات.

وأضاف مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، أنّ بؤرة الزلزال وقعت على مسافة 503 كيلومترات بين الشرق والشمال الشرقي من مدينة سورونج الإندونيسية.

وفي وقت لاحق، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنّ زلزالا بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب على مسافة 69 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من إنسروم الإندونيسية، وبعمق 17 كيلومترا.