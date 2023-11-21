رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عضو بـ«النواب»: أبناء سيناء يشيدون بموقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

كتب:

ولاء نعمه الله ومحمد يوسف
12:06 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
مجلس النواب

مجلس النواب

قال النائب جازي سعد، عضو مجلس النواب عن دائرة وسط سيناء، إن ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني من مجازر ضد المدنيين يخالف كل المواثيق الدولية والإنسانية، ويهدف إلى ضياع معالم القضية الفلسطينية.

رفض التهجير القسري للفلسطينيين

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة طلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضاف أن أبناء سيناء يشيدون بموقف مصر تجاه القضية الفلسطينية، ويرفضون محاولات التهجير القسرى، والتي تعد بمثابة ضياع القضية للفلسطينية.

 

اقرأ المزيد:

رئيس مجلس النواب: لدينا 4 مرشحين أقوياء في انتخابات الرئاسة.. والتصويت واجب وطني

توافد أعضاء «النواب» استعدادا لجلسة رئيس مجلس الوزراء

مصطفى بكري: مجلس النواب يناقش 16 طلب إحاطة بشأن تداعيات غزة

بعد موافقة مجلس النواب.. متى يُطبق قانون التصالح في مخالفات البناء؟
بقلم ولاء نعمه الله ومحمد يوسف