عضو بـ«النواب»: أبناء سيناء يشيدون بموقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

قال النائب جازي سعد، عضو مجلس النواب عن دائرة وسط سيناء، إن ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني من مجازر ضد المدنيين يخالف كل المواثيق الدولية والإنسانية، ويهدف إلى ضياع معالم القضية الفلسطينية.

رفض التهجير القسري للفلسطينيين

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة طلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضاف أن أبناء سيناء يشيدون بموقف مصر تجاه القضية الفلسطينية، ويرفضون محاولات التهجير القسرى، والتي تعد بمثابة ضياع القضية للفلسطينية.