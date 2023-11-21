رئيس مجلس النواب: لدينا 4 مرشحين أقوياء في انتخابات الرئاسة.. والتصويت واجب وطني

قال المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب إن ترشح الرئيس للانتخابات الرئاسية ووجود أكثر من مرشح بالمقابل تعد خطوة ترسخ النظام الديموقراطي بالدولة المصرية وتحافظ عليه، لأنها انتخابات رئاسية بها 4 مرشحين أقوياء يمثل 3 منهم أحزابا مصرية مختلفة، وتوجد فرص متكافئة للجميع من حيث الدعاية بالإضافة إلى تعامل وسائل الاعلام مع كل منهم وعرضهم برامجهم للشعب المصري، وكذلك يراقب تلك الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات وتعد مستقلة لا تتبع لأي جهة، ومُشكلة من قضاة ويشرف عليها أيضا قضاة من جميع الجهات والهيئات القضائية فهي تعتبر انتخابات مكفولة الحماية من جميع النواحي.

وأضاف خلال حواره المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، ناصحًا الجماهير بالتوجه لصناديق الانتخابات لأن هذا واجب وطني، موجهًا حديثه للمواطنين: «يجب أن تدلي بصوتك وتعبر عن رأيك بوضوح ومكفول لك حرية هذا الرأي»، مشيرًا إلى أن حق الانتخاب والترشح من الناحية الدستورية منبثق عن حرية الرأي التي تشمل الكثير من الحريات مثل الاجتماع والصحافة وحق الترشح والانتخاب، لذلك يجب إبداء الرأي في المرشح المناسب والتعبير عن الرأي فيما يري لصالح الوطن.