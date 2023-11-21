مدينة الخارجة تستضيف شباب ملتقى «أهل مصر» لشباب المحافظات الحدودية

تستضيف مدينة الخارجة ملتقى «أهل مصر» لشباب المحافظات الحدودية ضمن برامج العدالة الثقافية، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويشارك به شباب 6 محافظات حدودية وتقدم لهم برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بهذه المحافظات وذلك خلال الفترة من 22 حتى 30 نوفمبر، ويأتي ذلك ضمن فعاليات الاحتفاء باختيار الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية 2023.

مشروع «أهل مصر»

مشروع «أهل مصر» أطلقته وزارة الثقافة متمثلة في قصور لثقافة منذ 2018، ويستهدف ثلاث فئات تشمل الأطفال والشباب والمرأة، والهدف الأساسي للمشروع يتمثل في إعادة الوعي المعرفي للأسرة المصرية بكل افرادها من أجل الإسهام في بناء الشخصية المصرية ليصبح كل فرد عنصرا فعالا في المجتمع.

دمج أبناء المحافظات الحدودية

ويتم تنفيذه ذلك في إطار العمل على دمج أبناء المحافظات الحدودية والمناطق والنائية والتي تعاني من البعد الثقافي عن العاصمة، من توفير وسائل إقامة وإعاشة للمشاركين في المشروع على مدار أسبوع.

ويتضمن الأسبوع أيضا تنفيذ العديد من الفاعليات الثقافية والفنية إلى جانب الورش التدريبية المتنوعة وفضلا عن تنظيم العديد من الزيارات الميدانية لأبرز المعالم السياحية في الأماكن التي يتم تنفيذ المشروع بها.