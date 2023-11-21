«خارجية النواب»: 105 ملايين مصري على استعداد للتضحية بأرواحهم من أجل الوطن

قال النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك نحو 105 ملايين مصري خلف الرئيس السيسي على استعداد للتضحية بأرواحهم من أجل الوطن، موضحا أنه لا صوت يعلو في كل منزل مصري سوى العدوان الإسرائيلي على غزة، متابعا: «التهجير القسري جريمة بكل المقاييس وفقا للقانون الدولى، وكل من سكت في المجتمع الدولي عن هذه الجريمة شريك فيها».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والمخصصة لمناقشة 16 طلب إحاطة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، وحضور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهي جلسة استثنائية لبحث التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء.

مصر دولة تؤمن بالسلام

وتابع: «نحن دولة سلام ونؤمن بالسلام ودعاة سلام، ولكننا في ذات نفس الوقت نحذر أن الأمن القومي المصرى لا يُمس، وخط أحمر، والتصعيد المستمر يشكل خطرا على السلام في المنطقة بل العالم».

واستكمل: «في الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من حذر مبكرا من فكرة التهجير القسري، وأعلنت مصر رفضه تماما، وأن الأمر مرتبط بحل الدولتين».