ضبط مخالفات تموينية في حملات على المخابز بقرى الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على المخابز

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قام قطاع تموين الجنوب برئاسة عاطف عراقي، بالاشتراك مع إدارة تموين منيا القمح، برئاسة علي عبد المحسن، بحملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على المخابز بنطاق مركز منيا القمح والقرى التابعة له، وأسفر المرور عن تحرير محاضر للمخالفين.

التحفظ على 6 أجولة دقيق بلدي مدعم

وتم تحرير محضر رقم 35794 جنح منيا القمح ضد صاحب مخبز بلدي مدعم بقرية المحمدية لتجميع دقيق بلدي مدعم استخراج، وتم التحفظ على 6 أجولة دقيق بلدي مدعم، وتحرير مخالفة ضد صاحب مخبز بلدي مدعم بقرية كفر الدير لتصرفه في 3 أجولة دقيق مدعم لبيعها بالسوق السوداء.

كما تم تحرير مخالفة ضد صاحب مخبز بلدي بقرية كفر موسى جاويش لتصرفه في جوالي دقيق مدعم لبيعهما بالسوق السوداء، وكذلك مخالفة ضد صاحب مخبز بلدي مدعم بقرية كفر الدير لإنتاجه خبز ناقص الوزن، ومحضر ضد صاحب مخبز بلدي مدعم بقرية سنيطة أبوطوالة لإنتاجه خبز ناقص الوزن، وتحرير مخالفة ضد صاحب مخبز بلدي مدعم بكفر عبدالله لإنتاجه خبز ناقص الوزن، ومحضر ضد صاحب مخبز بلدي مدعم بكفر الصعايدة لإنتاجه خبز ناقص الوزن.