المصرف المتحد يطلق حساب إغاثة إنسانية لأهالي قطاع غزة

أعلن المصرف المتحد، إطلاق حساب لجمع الدعم والمساندة الإنسانية لإغاثة أهالي قطاع غزة بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير.

وشارك فريق عمل المصرف المتحد في تجهيز أكثر من 700 كرتونة كمرحلة أولى ليتم توجيهها عبر قافلة كبيرة لأهالي قطاع غزة.

وتتضمن الكراتين الإغاثة الإنسانية مجموعة من المواد الغذائية المتنوعة والجافة، التي توفر جزء من الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع المتضررين من الغذاء ومياه للشرب.

تقديم الدعم والمساندة لحساب الإغاثة الإنسانية

جدير بالذكر، أنه يمكن لعملاء المصرف المتحد تقديم الدعم والمساندة لحساب الإغاثة الإنسانية لأهالي غزة بجميع فروع المصرف المتحد الـ68 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن إمكانية التبرع من خلال حزمة الخدمات الرقمية «بنكك على الخط» التي تعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع وهي: «الموبيل البنكي والإنترنت البنكي والمحفظة الرقمية».