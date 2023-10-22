سدد برحتك على 6 سنوات.. تفاصيل قرض السيارة من المصرف المتحد

يبحت العديد من المواطنين الفترة الحالية عن البرامج الخاصة بتمويل السيارة، وذلك داخل كل البنوك المصرية، في ظل أن كل برنامج يتمتع بتفاصيل ومميزات تختلف عن البنك الآخر، ويعتبر المصرف المتحد من ضمن تلك البنوك التي تقدم لعملائها فرصة للحصول على التمويل اللازم لشراء سيارة جديدة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل قرض السيارة من المصرف المتحد والذي جاء كما يلي:

تفاصيل قرض السيارة

- يقدم المصرف المتحد للعملاء تمويل لشراء سيارة جديدة تصل نسبته إلى 90% وذلك من قيمة السيارة.

- وبالنسبة للفائدة تكون تنافسية.

- كما يمنح البنك للمواطنين مرونة لسداد القرض حيث تبدأ من 6 أشهر وقد تستمر حتى 6 سنوات.

المستندات المطلوبة

- وبالنسبة للأوراق المطلوبة عند ذهاب الأفراد من ذوي الدخول الشهرية وأصحاب المهن الحرة والأفراد من أصحاب الشركات للحصول على قرض السيارة كشف حساب بنكي شخصي أو باسم الشركة عن آخر 6 أشهر.

- إحضار السجل التجاري أو شهادة مزاولة المهنة لأصحاب المهن الحرة.

- ضرورة إحضار بطاقة ضريبية سارية وإقرار ضريبي.