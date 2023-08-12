مكتبة مصر العامة بدمنهور تتيح الخدمات الرقمية للأطفال وذوي الهمم مجانا

أعلنت مكتبة مصر العامة بدمنهور، اليوم، بدء العمل بخدمات «المكتبة الرقمية»، وذكرت في بيان، إن المكتبة الرقمية هي منصة إلكترونية ثقافية وأدبية مهمة، تعمل على إتاحة العديد من الكتب والإصدارات في كل المجالات.

مكتبة رقمية في مكتبة مصر العامة بدمنهور

تستهدف المكتبة الرقمية الأطفال حتى 16 عاما، كما تتيح خدمات مميزة في شرح الكتب لذوي الهمم «الإعاقة السمعية».

بدوره، أشار أحمد الهواشي مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، إلى أن خدمات المكتبة الرقمية متاحة بمقر المكتبة بدمنهور يوميا بالمجان، عدا الجمعة.

مواعيد عمل المكتبة الرقمية بدمنهور

أوضح أن مواعيد عمل المكتبة الرقمية بدمنهور تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءً، مشيراً إلى إتاحتها ضمن أنشطة وخدمات أتوبيس المكتبة المتنقلة خلال جولاته بقرى ومراكز حياة كريمة داخل في محافظة البحيرة.