رئيس «النواب»: قدمنا ورقة عمل بالبرلمان العربي تتضمن وقف العدوان على غزة

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، إنه كان من الطبيعي أن يعقد مجلس النواب هذه الجلسة لتأكيد دوره في دعم القيادة السياسية والدولة المصرية وجهود الدبلوماسية المصرية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وكان هناك إجماع رائع من كل نواب الشعب وكلهم كانوا على قلب رجل واحد في هذا الاتجاه.

وأضاف «جبالي»، خلال حواره عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»: «بدأنا أولا في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي المنعقد في بغداد وحضر الوفد المصري برئاستي، وقدمان ورقة عمل وافق عليها البرلمان العربي بالإجماع».

وتابع، أن ورقة العمل التي وافق عليها البرلمان العربي بالإجماع تمثلت في: منع العدوان على غزة وكفالة حقوق الشعب الفلسطني على أرضه، ومن ثم تم عقد جلسة مجلس النواب التي أعرب الجميع فيها عن دعمهم الكامل لموقف القيادة السياسية في هذا الشأن، ثم تلاها مباشرة سفرهم إلى عاصمة أنجولا في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي، مشيرا إلى أنه ترأس اجتماع على هامش هذا المؤتمر الكبير الذي يضم جميع دول العالم، إذ إنه ترأس المجموعة العربية وجرى الاتفاق على البند الطارئ ذاته المتفق عليه من قبل المجموعة العربية في بغداد.

وواصل: «حين عرضنا هذا البند على الجمعية العمومية لاتحاد البرلمان الدولي، وحصل هذا البند على أغلبية أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي وسط تصفيق وإعجاب الدول الصديقة كالدول الأفريقية والأسيوية والإسلامية وأيضا دول أمريكا اللاتينية وقفت بجانبنا ودعمت الموقف العربي المُجمع عليه، وكانت هذه المرة الأولى في تاريخ المجموعة العربية التي يحصل فيها حصول هذا البند على أغلبية أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي».

وأشار إلى أن البند الطارئ المعاكس للمجموعة العربية لم يحصل على الأغلبية، وكان مدعوم من بعض الدول الأوروبية والغربية، موضحا أنه كان له بيان أمام الجمعية العمومية بالنيابة عن البرلمان المصري، إذ أكدت فيه على دعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية ومنع تصفيتها ومنع التهجير القسري ومواصلة الدعم المصري للشعب الفلسطيني بكل أوجه الدعم، وقد حازت هذه الكلمة على إعجاب الجميع.