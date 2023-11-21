محافظ الفيوم يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في قرى مركز إطسا

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، خلال جولة ميدانية موسعة، عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الجاري تنفيذها بقرى مركز إطسا، للوقوف على سير العمل، ومعدلات التنفيذ بتلك المشروعات، وتذليل العقبات، للانتهاء من كافة المشروعات في مواعيدها المحددة، لخدمة المواطنين.

بدأت الجولة، بتفقد محافظ الفيوم، مشروع التطوير الشامل للمركز الطبي بقرية منشاة رحمي، المقام على مساحة 2000 متر مربع، وفق معايير منظومة التأمين الصحي الشامل، وبتكلفة 45 مليون جنيه، وقد بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بالمشروع نحو 59%، ووجه المحافظ، القائمين على تنفيذ المشروع، بتسريع وتيرة العمل، للانتهاء من المشروع بالكامل وتشغيله في أسرع وقت.

تطوير شامل للوحدة الصحية

كما تفقد محافظ الفيوم، مشروع التطوير الشامل للوحدة الصحية بقرية عتامنة المزارعة، وفق معايير منظومة التأمين الصحي الشامل، والمقامة على مساحة 2000 متر مربع، وبتكلفة 50 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال بالوحدة نحو 70%.

تسريع وتيرة العمل بالمشروعات

وشدد المحافظ على زيادة عدد العاملين بالمشروع، وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال بنهاية العام الجاري، مؤكداً أن جميع المنشآت الصحية التي يتم تنفيذها من خلال مبادرة حياة كريمة، تتم وفقاً لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، حتى تكون هذه المنشآت مجهزة بشكل كامل عند تطبيق المنظومة بمحافظة الفيوم.

تفقد مجمع الخدمات الزراعية

وعقب ذلك، تفقد محافظ الفيوم، مشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بقرية مطول، والمقام على مساحة 700 متر مربع، وبتكلفة 4.5 مليون جنيه، ويشمل المشروع إنشاء مجمع زراعي وبيطري نموذج رقم 2، ويضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعي، وقد بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بالمشروع 100%.

ووجه المحافظ، القائمين على تنفيذ المشروع، بسرعة عمل لافتة خرسانية تحمل اسم المشروع يتم وضعها في مكان واضح في مستوى الرؤية البصرية، وكذا متابعة توفير الأثاث اللازم لتشغيل المجمع في أسرع وقت ممكن، لتقديم خدماته للمواطنين والمزارعين في القريب العاجل.

تنمية حقيقية تمس المواطنين

وأشار محافظ الفيوم إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس المواطن في محل إقامته، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية لشبكات المرافق، كما أنها تقتحم مشكلات مزمنة نعانيها منذ سنوات طويلة.

قرب انتهاء المشروعات

وذكر أن العديد من المشروعات أوشكت على الانتهاء وبلغت نسب تنفيذ عالية، مؤكداً الالتزام بالجداول الزمنية حتى تدخل تلك المشروعات حيز الخدمة في مواعيدها المقررة، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.