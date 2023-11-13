«حياة كريمة» تنهي مشكلات الصرف الصحي في الفيوم بـ351 مشروعا

تمكنت المبادرة الرئاسية حياة كريمة من القضاء على مشكلات الصرف الصحي بمختلف قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم، من خلال تنفيذ عدد كبير من مشروعات ومد شبكات الصرف الصحي، للقضاء على أزمات الصرف الصحي، وإنهاء مصطلح القرى المبللة، وسط فرحة الأهالي بانتهاء تلك المشكلة للأبد، خصوصًا القرى التي لم يكن لديها صرف صحي بالأساس.

وأوضح الدكتور عماد عادل مدير مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المبادرة الرئاسية حياة كريمة تمنح أولوية كبرى لمشروعات الصرف الصحي، مُبينًا أنّ مشروعات الصرف الصحي يُجرى تنفيذها في قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم ضمن المرحلة الأولى من المبادرة.

351 مشروع صرف صحي

وذكر أنّ عدد مشروعات الصرف الصحي بقرى محافظة الفيوم ضمن المرحلة الأولى، بلغ نحو 351 مشروعًا، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 7 مليارات جنيه، مُشيرًا إلى أنّه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 63 مشروعًا حتى الآن، وجار العمل في باقي المشروعات لسرعة الانتهاء منها.

مواطن: كأنّه حلم لا يصدق

وقال أحمد حسن، مُعلم من مركز إطسا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ مشروعات الصرف الصحي التي نفذتها حياة كريمة في قريته كأنّها حلم لا يصدق، موضحًا إنّ قريته لم يكن بها مشروعًا للصرف الصحي مما اضطر الأهالي لتوصيل الصرف على مواسير الصرف الزراعي وهو ما ينعكس بالسلب على المحاصيل والصحة العامة للمواطنين، إلا أنّه خلال فترة وجيزة تم مد شبكات صرف صحي وتركيب وصلات للمنازل وتوصيلها، وانتهت الأزمة بسهولة غير متوقعة.

مواطنة: لم نعد نقلق من الشتاء

فيما أكدت رغدة محمود، ربة منزل، أنّ مشروع الصرف الصحي الذي نفذته المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قريتها، جعلهم فرحين بقدوم الشتاء، فقديمًا كانت غرف الصرف الصحي تمتلأ بسرعة كبيرة بسبب الأمطار إلى جانب استهلاكهم للمياه في الغسيل وغيرها من الأعمال المنزلية، مما يتسبب في تكليفهم أموال طائلة لكسح تلك الغرف على نفقتهم الخاصة، فضلًا عن الروائح الكريهة والمنظر غير الحضاري، ولكن الآن الشوارع أصبحت واسعة جميلة جافة.

من ناحيته كشف ناصر إبراهيم، أحد الأهالي، إنّ المبادرة الرئاسية حياة كريمة هي أحد أفضل إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة، والذي جعله يحتل قلوب المصريين وخصوصًا البسطاء في القرى الريفية، لذلك سيحرص على انتخابه في الانتخابات الرئاسية القادمة.