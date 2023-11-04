جامعة الفيوم و«حياة كريمة» يطلقان قافلة طبية مجانية في مطول

تشهد قرية مطول بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، انطلاق قافلة طبية وتنموية شاملة، والتي تنظمها جامعة الفيوم بالاشتراك مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، برئاسة الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تتضمن توقيع الكشف الطبي على المرضى فضلًا عن تنظيم ندوات حول الصحة الإنجابية، والقضية السكانية.

وأوضحت جامعة الفيوم، في بيان لها، إنّ القافلة الطبية المجانية التي من المقرر أن تنطلق صباح غدًا الأحد، تشمل كافة التخصصات الطبية، وهي الأمراض الجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، والعظام، والجراحة العامة، والنساء والولادة، والأطفال، والعيون، وتقدم كافة الخدمات الطبية في جميع التخصصات بالمجان تمامًا.

ندوات عن القضية السكانية

وأشار الدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لجامعة الفيوم، إلى أنّ القافلة الطبية من المقرر أن تشمل أيضًا عقد عدة ندوات على هامش القافلة، لتوعية المواطنين وخصوصًا السيدات بالقضية السكانية، فضلًا عن الصحة الإنجابية.

القافلة بالاشتراك مع حياة كريمة

وأضاف إنّ القافلة الطبية الشاملة يتم تنظيمها بالاشتراك مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ضمن القوافل التي تنظمها في قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، وهما القريتين التي تضمنتهما المبادرة في مرحلتها الأولى.

تبدأ عملها في العاشرة صباحًا

وتابع إنّ القافلة تبدأ عملها في العاشرة صباحًا، وتستقبل المرضى داخل مقر الوحدة الصحية بقرية مطول والتي تم إنشائها على أحدث مستوى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.