وزيرة البيئة: الحكومة بذلت جهودا لدمج البعد البيئي في جميع قطاعات الدولة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة الحوارية رفيعة المستوى المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لهيئات الأسواق المالية IOSCO‏، الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث شارك في الجلسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشكر للهيئة العامة للرقابة المالية على الدعوة لحضور هذا المؤتمر الهام، مؤكدة الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لدمج البعد البيئي في جميع قطاعات الدولة، حيث وضعت الحكومة الملف البيئي على أجندة أولوياتاتها.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى صعوبة الطريق، حيث أعادت مصر تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما تم دمج معايير الاستدامة البيئية في كافة قطاعات الدولة وهو ما حقق نقلة نوعية في التعامل مع قضايا البيئة، وذلك في وسط جائحة كورونا ما مثل تحديًا كبيرًا على عاتق الدولة؛ لتحقيق الأهداف والمضي قدمًا، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات، وخاصة وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، ما يسهم في الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية ويحقق التنمية المستدامة، موضحة سعى مصر لتخضير الموازنة العامة للدولة والانتقال للاقتصاد الأخضر والوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون 100% من مشروعات الدولة خضراء.