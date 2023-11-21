كيف يمكن الحصول على دعم من صندوق حماية البيئة؟.. اعرف الخطوات

تتيح وزارة البيئة الحصول على دعم مالي من خلال أحد البرامج التي يتيحها صندوق حماية البيئة، بعد توافر بعض الإجراءات والشروط والأولويات البيئية، وبرامج الدعم المادي.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» كيفية التقدم للحصول على دعم مالي من صندوق البيئة.

هناك بعض الأسئلة التي يجب على الشخص الذي يريد الحصول على دعم مالي من صندوق حماية البيئة، من خلال أحد البرامج التي يتيحها الصندوق وهي «هل يعود المشروع أو الفكرة الذي يريد تمويل لها بفائدة على البيئة؟، وهل هذا المشروع الذي يريد الحصول على مال من أجله يتماشي مع الأولويات البيئية المعلنة؟، وما هو نوع التمويل الذي يتأهل له المشروع الخاص به؟».

وإذا وجد الشخص إجابات على تلك الأسئلة يتجه إلى صندوق حماية البيئة الخاص بالوزارة للحصول على استمارة التقدم بطلب مشروع وبعد ذلك يستكملها بالمرفقات والأوراق المطلوبة.

بعد الانتهاء من الاستمارات يتم تسليمها إلى صندوق حماية البيئة في مقر الصندوق، أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو البريد العادي، فضلًا عن أنّ الصندوق يتيح إمكانية الحصول على استمارات من مكتب صندوق حماية البيئة.

وهناك عدد من العاملين في صندوق حماية البيئة يمكنهم الإجابة عن أي استفسارات خاصة بالطلبات التي يتم تقديمها أو أي عوائق تواجه الشخص الذي يريد الحصول على دعم.