«البيئة»: تعاون الحكومة مع البنوك التنموية يدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الحلقة النقاشية حول تعزيز الشراكة العالمية لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، بحضور السفير كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وجيلسومينا فيليوني، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشر، بكلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وعدد من ممثلي البنوك التنموية والوطنية وخبراء البيئة والاقتصاد.

وأكدت الوزيرة خلال حوارها في الجلسة النقاشية أن التعاون بين الحكومة والبنوك التنموية في مواجهة التحديات المختلفة ودفع عجلة التنمية، قصة نجاح أثمرت العديد من المشروعات المهمة، وتعد شراكة مصر طويلة مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) في العديد من المشروعات التي تعالج تغير المناخ، ومنها تجديد خطي مترو القاهرة 1 و3، ومشروعات معالجة الصرف الصحي، وأيضًا التعاون مع شركاء التنمية في مشروعات النقل المستدام، ومشروع نظام تمويل المناخ في مصر.

يأتي هذا في إطار التزام الحكومة المصرية بانتهاج مسارات طموحة لمواجهة التحديات التنموية، وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بوضع البيئة والمناخ في قلب عملية التنمية، ما تطلب العديد من تخطي التحديات المؤسسية والقانونية وتعديل السياسات، ففي منتصف جائحة كورونا اتخذت الحكومة المصرية قرار بأن تكون 100% من مشروعاتها خضراء بحلول 2030، في خطوة لتخضير موازنتها العامة، وجرى العمل على تسهيل إشراك القطاع الخاص والبنوك التنموية، من خلال استراتيجية وخطة عمل واضحة.