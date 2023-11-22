نور على «نور» رضيعة تنجو من القصف 3 مرات بعد استشهاد أسرتها (فيديو)

«نور» معجزة فلسطينية جديدة، ابنة الستة أشهر التى طال القصف الإسرائيلى كل المنازل التى احتمت بها فى غزة، لتصبح أطلالاً يرقد أسفلها أصحابها الشهداء، وتبقى «نور» فى كل مرة شاهدة على العدوان، وناجية لتكتب بداية جديدة، وتعطى أملاً لكل مَن يعرف حكايتها.

نجاة الطفلة نور من القصف 3 مرات

3 مرات نجت فيها الطفلة «نور» من القصف، وفى كل مرة تُصاب بإصابات مختلفة وتُعالج فى المستشفى، لتكون من بين القلائل الناجين من كل بيت، فيحكى عمها عبدالحى عاشور: «ما حد كان متخيل إن نور تنجو من القصف 3 مرات؛ فى المرة الأولى قُصف بيتها فى قطاع غزة فاستُشهد والداها، ونجت هى، فانتقلت للعيش مع إحدى عماتها، فقُصف المنزل واستُشهدت عمتها ونجت نور، فى المرة الثالثة انتقلت معى إلى خان يونس وجرى قصف المخيم ونجت هى بعدما أصيب عدد كبير من المواطنين».

مستشفى ناصر بخان يونس كان الرحلة الرابعة فى مسيرة ابنة الـ6 أشهر، إذ انتقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد نجاتها من القصف الثالث، ويقول عمها: «نور دلوقتى فى مستشفى خان يونس علشان تتعالج، هى مصابة بإصابات متفرقة ولازم تاخد علاج، ولقينا إن الأمن ليها المشفى لأن مفيش مكان أأمن حتى فى مخيمات اللاجئين».

سر نجاة الطفلة نور من القصف

سر لم يعرفه عمها حتى الآن بعد نجاتها 3 مرات، لكنه متيقن أن «نور» لها نصيب من اسمها: «نور فيها سر غريب محدش عارفه، سبحان الله، نجت من القصف 3 مرات واستُشهدت أسرتها، وكنا بنطلعها من تحت الركام، طفلة عمرها شهور إزاى بتقدر تتنفس وتبكى تحت الركام، فيها إصابات فى كل جسمها، لكن طلعت عايشة، وهى رسالة للجميع إن ربنا قادر على كل شىء، وقريباً سيكتب النصر لفلسطين، يعنى اللى كانوا معاها أثناء قصف المنزل ماتوا وهى لا تزال على قيد الحياة».