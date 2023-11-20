كيف مر يوم الطفولة العالمي على أطفال غزة؟.. صامدون أمام العدوان الإسرائيلي

في مثل هذا اليوم من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للطفولة، وذلك لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم، لكن الاحتلال الإسرائيلي اللعين حرم أطفال غزة من عيش هذه اللحظات الجميلة التي يعيشها مختلف أطفال العالم.

الاحتلال يحرم أطفال غزة من يوم الطفولة العالمي

حرم الاحتلال الإسرائيلي الطفل الفلسطيني من قضاء أيام طبيعية يبحث فيها عن مستقبله، نتيجة جرائم القصف التي يرتكبها في حقهم، وحوَّل حياتهم إلى كابوس وتسبب في تهجيرهم من منازلهم، وذلك وفقا لتقرير ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

ما زال الطفل الفلسطيني بعيدا عن نيل أبسط حقوقه، والتي ربما تتمثل في الترفيه واللعب، ويقف العالم عاجزا لحمايته من جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تسببت استشهاد العديد منهم منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر.

حصيلة شهداء غزة

منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر، بلغت حصيلة الشهداء الفلسطينيين أكثر من 13 ألفا بينهم 40% من الأطفال، وذلك وفقا لما ذكرته إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية وتخطت إصابة الأطفال من قبل العدوان الإسرائيلي أكثر من 10 آلاف، وتنوعت هذه الإصابات، فضلا عن بقاء العديد من الأطفال تحت ركام المنازل.

رغم تلك اللحظات الصعبة التي يعيشها أهالي غزة، إلا أن أطفالها يحاولون قدر الإمكان عيش طفولتهم، إذ البعض منهم كان يلعب وسط القصف والمباني التي تحولت إلى ركام، لكن ربما علامات الخوف تسيطر عليهم نتيجة جرائم احتلال.

مشاهد مؤثرة من أحداث غزة

هناك العديد من المشاهد الإنسانية المؤثرة التي أثبت مدى صمود أطفال غزة أمام عدوان الاحتلال الإسرائيلي، منها لحظة سقوط الغيث، كانت تسيطر على الأطفال فرحة عارمة، ليقرر الأطفال وآباؤهم الوقوف أسفل «صنبور» مياه عام، يسعدون بها، ويتحممون بقدر استطاعتهم، لحظات وثقها الصحفي والمصور الفلسطيني، عبدالله العطار.

كان أيضا هناك مشهد مبهج، أبطاله أطفال غزة الذين جلسوا على أرض مستشفى الشفاء قبل اقتحامها، وأمامهم اللوحات البيضاء التي يرسمون عليها بأقلامهم الرصاص علم وطنهم فلسطين، مظلل بالألوان الأحمر والأسود والأخضر وبعضهم يرسم القدس والقلوب تلتف حوله، وفقا لمقطع فيديو وثقه الصحفي أحمد حجازي.