مدبولي: مصر سيكون لها رد حاسم حال حدوث أي نزوح إلى أراضينا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن مصر لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن أمن وصون حدودها، وحال حدوث أي نزوح إلى الأراضي المصرية سيكون لها رد حاسم وفق القانون الدولي.

وقال رئيس الوزراء المصري، خلال الجلسة المنعقدة الآن لمجلس النواب، إن معبر رفح لم يغلق ثانية واحدة منذ بداية الحرب على غزة، والأكاذيب التي قيلت حول ذلك جزء من حروب الجيل الرابع للتشكيك في الجهود التي تتم وتقوم بها مصر، مشيرا إلى أن معبر رفح من الجانب الفلسطيني تعرض للقصف أكثر من مرة لمنع خروج الجرحى ودخول المساعدات، ونسعى لتحديث وإعادة تأهيل المعبر مع الجانب الفلسطيني.