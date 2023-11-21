حملة لإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن، بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

إزالة تعديات بناء مخالف في الزقازيق

وفي هذا الإطار، قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزنكلون بتنفيذ إزالة بالمهد خارج الحيز العمراني بكفر جمعة على مساحة 200 متر عبارة عن مبنى مقام بالدبش الأبيض.

إيقاف بناء سقف بعزبة بني هلال

كما تم إيقاف أعمال بناء سقف بعزبة بني هلال مخالف لشروط الترخيص والبناء والتنظيم، وبالوحدة المحلية ببيشة قايد بنطاق مركز ومدينة الزقازيق، تم شن حملة إزالة خارج الحيز العمراني عبارة عن فك شدة خشيبة لمبنى على مساحة 100 متر مخالف لشروط البناء.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم من تنفيذ إزالة بنطاق الوحدة المحلية بقرموط صهبرة عبارة عن حجرة مُقامة بالمخالفة على مساحة 9 أمتار على أرض زراعية خارج الحيز العمراني.