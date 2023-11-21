إزالة 5 أبنية مخالفة بطهطا وتحرير محاضر للمخالفين

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، برئاسة عامر عوض، رئيس المركز، إزالة 5 مبانٍ مخالفة بناحية مجلس قروي نزلة القاضي والصوامعة غرب على مساحة حوالى 670 مترًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بضرورة المتابعة المستمرة والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها.

إزالة المباني المخالفة بسوهاج

وقال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لـ«الوطن» إنّه تمّت الإزالة للمبان المخالفة بإشراف محمد ثروت نائب رئيس المدينة، ورؤساء المجالس القروية وسكرتيري القرى، ومسؤولي حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، ومسؤول الإدارة الهندسية، ومسؤولي العمليات والأزمات والتفتيش المالي والاداري والمتابعة بالمركز، بالتنسيق مع مقاول الهدم ومعدات الوحدات المحلية.

وأكد عوض على ضرورة المتابعة المستمرة والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها وفى كل الأوقات ومهما كانت الظروف، حيث تقوم فرق الرصد المكاني بتحديد المخالفات والإبلاغ عنها بشكل فورى، لتتم الإزالة يوميًا.