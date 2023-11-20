إزالة 18 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ

شنت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم، حملة مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مراكز «كفر الشيخ، ودسوق، وبيلا»، أسفرت عن إزالة 18 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، بمساحة إجمالية بلغت 26 قيراطًا و12 سهمًا.

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية ووقف مخالفات البناء.

ففي مركز ومدينة كفر الشيخ، تمكنت حملة الوحدة المحلية من إزالة 4 حالات تعدٍ علي الأراضي الزراعية بمساحة 12 قيراطًا، وتمت إزالة جميع الحالات حتى سطح الأرض، وتسليم الأرض لجهة الولاية، واستكمال الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي مركز ومدينة دسوق، تمكنت حملة الوحدة المحلية من إزالة 6 حالات تعدٍ علي الأراضي الزراعية بمساحة 8 قيراط و12 سهمًا، بقري «شباس الملح، ومحلة أبو علي، وأبو مندور»، وتمت إزالة جميع الحالات حتى سطح الأرض، وتسليم الأرض لجهة الولاية، واستكمال الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي مركز ومدينة بيلا، تمكنت حملة الوحدة المحلية من إزالة 6 حالات تعدٍ علي الأراضي الزراعية بقرية «الناصرية»، التابعة لمركز بيلا، وتمت إزالة جميع الحالات حتى سطح الأرض، وتسليم الأرض لجهة الولاية، واستكمال الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار حملات الإزالة المكثفة لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، مشددًا على التعامل الفوري مع المخالفين، والإزالة في المهد لأي تعديات، وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأبنية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع أي تقاعس من قبل المسئولين المعنيين، مع مصادرة مواد البناء والمعدات.