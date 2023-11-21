مندوب فلسطين: مصر تصدت لمحاولات التهجير القسري.. ونطالب بمحاكمة دولية لانتهاكات إسرائيل

قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية مهند العكلوك، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك القوانين الدولية، وتمارس إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم كله، وتستهدف تهجير 2.3 مليون فلسطيني خارج بلادهم.

أضاف العكلوك خلال مؤتمر صحفي لرئيس البرلمان العربي اليوم، أنّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحرض بشكل واضح وصريح ضد الشعب الفلسطيني والمدنيين بدافع عنصري، مشيرا إلى حديث رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأنّ المعركة بين أبناء النور وأبناء الظلام، ووصفه للشعب الفلسطيني بأنّه حيوانات بشرية.

وأشار المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية إلى أنّ العدوان الإسرائيلي والتصعيد الحاصل الآن ربما يتكرر بعد شهر أو اثنين إذا لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه خاصة الحق في تقرير مصيره، مؤكدا ضرورة إنهاء الاحتلال وتبعاته من عدوان واستيطان وفصل عنصري وقتل وحرق وتدمير، موضحا أنّ استقرار المنطقة لا يقوم إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه.

وأشاد العكلوك بموقف مصر الراسخ والثابت تجاه دعوة التهجير القسري التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي، والتي أكدت القيادة السياسية المصرية على أنّها خط أحمر، مشيرا إلى جولة اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة العربية الإسلامية، إلى الدول دائمة العضوية في مجلس الامن، لتضعها أمام مسؤوليتها.

وحذّر من الدخول في عهد اللا قانون، مؤكدا أنّ ما تفعله سلطات الاحتلال من عدوان غاشم على الفلسطينيين من قصف المنازل والمدنيين واستهداف المستشفيات والمدارس، يعد جريمة بحق الإنسانية، مطالبا بالوقف الفوري لإطلاق النار، وتحريك دعوى أمام المحكمة الجنائية لفضح جرائم الحرب، ومحاولات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين، منددا بما يحدث في الضفة الغربية من انتهاكات ضد اللاجئين.

وأكد ضرورة الضغط على المجتمع الدولي، العاجز عن تنفيذ قرارات وقف إطلاق النار، والتصدي لمحاولات الاستيطان التي تريدها سلطات الاحتلال، والتي تعد أصل التصعيد، مشددا على أنّ المستشفيات تستهدف بشكل ممنهج لا إنساني، من قبل الاحتلال الذي يضرب بمعاهدة جنيف عرض الحائط.