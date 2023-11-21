رئيس «النواب»: قانون العقوبات المصري ينص على منع التهجير القسري

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مصر انضمت لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك للاتفاقية الرابعة من جينيف ومصدقة عليه وتطبق في القانون الداخلي من خلال من قانون العقوبات المصري، الذي يمنع ويحذر التهجير القسري وذلك منصوص عليه بالأحكام الخاصة بأمن الدولة من الداخل والخارج ويشمل جميع الجرائم التي تعتدي على حدود الدولة وسيادتها.

وأضاف «جبالي»، خلال حواره المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه يوجد 16 طلب إحاطة من النواب لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ويوجد تجاوب بالجلسة من الطلبات المقدمة وقد ظهر ذلك مسبقًا من مواقف أعضاء مجلس النواب المصري، الذين يؤيدون ويناصرون موقف الدولة الذي يصر على منع التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وكذلك منع تصاعد الأحداث بها والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المناسبات.

وأشار رئيس مجلس النواب، أن الـ16 عضوًا الذين قدموا طلبات الإحاطة من مختلف الأحزاب والمستقلين وليس فقط من ممثلي الأغلبية.