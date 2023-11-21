«الصحة الفلسطينية»: شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى العودة بغزة

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى العودة في غزة، أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى بين المرضى والطاقم الطبي، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وقال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إنّ مصر هي حائط الصد الأول في الدفاع عن القضية الفلسطينية، فهي منذ أحداث 7 أكتوبر وهي تواصل تقديم الدعم للقطاع سواء سياسيًا أو إنسانيًا أو دبلوماسيًا، في إطار حرصها على تقديم المساعدات، والعمل على كسر الحصار بقطاع غزة.

وأضاف فارس خلال مداخلته بقناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر نجحت في تغيير نوعي لوجهة النظر الدولية، التي تقف إلى جانب إسرائيل بشكل فج، دون مراعاة للطرف الآخر.