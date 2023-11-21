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«الصحة العالمية»: التخطيط جار لإخلاء 3 مستشفيات في قطاع غزة

كتب:

شروق مراد
01:23 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
مستشفيات غزة

مستشفيات غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه جار التخطيط لإخلاء 3 مستشفيات في غزة، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

قال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان لـ«لقاهرة الإخبارية» إنه يجب العمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مضيفا أنه من مصلحة الولايات المتحدة تهدئة الأوضاع في غزة وعدم توسيع رقعة الصراع.

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مستشفى الشفاء ودمرت أجزاء منه، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضافت أنّها أجلت نحو 120 شخصا من المستشفى الإندونيسي إلى مجمع ناصر، لافتة إلى أنّ نسبة الإشغال في مستشفيات غزة تصل إلى 190%.

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بقلم شروق مراد