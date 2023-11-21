مدبولي: الرئيس السيسي اقترح خارطة طريق من 3 محاور لحل الأزمة الفلسطينية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي اقترح خارطة طريق لحل الأزمة الفلسطينية من خلال 3 محاور، وهي إدخال المساعدات والتهدئة والعملية السياسية.

وأضاف مدبولي، أنّه اتضح أنّ الهدف من التصعيد هو التهجير القسري للفلسطينين إلى سيناء من خلال أكبر عملية قصف موسع لتحول الأهالي إلى قنبلة بشرية في اتجاه سيناء، وتصدير الأزمة إلى مصر، وهو أمر مرفوض بشكل قاطع، والشعب المصري خرج وعبر عن رفضه بالملايين.

وشدد على أنّ استمرار المخطط يهدد باتساع دائرة الحرب، وامتداد النزاع وسيطال العالم كله، مؤكدا أنّ مصر وقفت حائط صد أمام مخطط التصعيد القسري لسيناء، وهي المحاولات المرفوضة شكلا ومضمونا.