إنجازات 10 سنوات.. تنفيذ مخطط شامل لتنمية الساحل الشمالي الغربي

وضعت الدولة المصرية مخططًا تنفيذيًا لتنمية الساحل الشمالي الغربي للجمهورية امتـدادًا من مدينة الإسكندرية وحتى مدينة السلوم غربًا، بهدف إقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة، لتعظيم الاسـتفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بهـا المـدن الجديـدة بهـذه المنطقـة سـواء علـى المستويات الاستثمارية أو السياحية والتنموية، وتلبية احتياجات المواطنين وتحسـين جودة الخدمات المقدمة إليهم.

تنفيذ مخطط شامل

وذكرت الحكومة في الكتاب الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أبرز هذه الجهود التي جاءت كما يلي:

- افتتــاح المرحلة الأولى من إنشاء أكبر ميناء تجارى غرب البلاد بمدينة النجيلة غرب مرسى مطروح، والـذي يضـم 970 مترًا ميناء تجاريًا للحاويات، و400 متر رصيف ســياحي، و600 متر للمراكب الصب سعة 70 ألف طن؛ مما يسهم في عمليات التصدير والاستيراد.

- إنشـاء المدن الجديدة مثـل مدينة العلمين الجديدة ومدينة رأس الحكمة التي تنعكـس إيجابيًا على وضع المنطقة على خريطة السياحة والتجارة العالمية.

- افتتاح 8 محطات لتحلية مياه البحر بإجمالي طاقة إنتاجية 850 متـرًا مكعبًا يوميًا؛ لخدمـة مناطق غرب محافظة مطروح بالنجيلة وسيدى برانى والسـلوم.