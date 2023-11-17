المنسق العام لحملة حازم عمر: قرار الدفع بمرشح رئاسي مخطط له منذ سنوات

قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حرب الشعب الجمهوري، إن قرار الدفع بمرشح رئاسي لم يكن قرارا عشوائيا وإنما مخطط له من سنوات.

وتابع: «عقدنا استفتاء داخليا للحزب حضره أعضاء الهيئة البرلمانية وقياداته خلال يوليو الماضي على الدفع بمرشح رئاسي وجاءت نتيجته بالموافقة الأمر الذي يؤكد أن ترشح المهندس حازم عمر هو قرار حزبي وليس فرديا».

وتطرق أبوهميلة للحديث عن الحشد للانتخابات: «أوجه دعوتي لكافة الأمانات والنواب بمختلف محافظات الجمهورية ببذل كافة جهدهم وطاقتهم لحشد المواطنين أمام صناديق الاقتراع».

أبو هميلة: يجب أن يفخر كل عضو بحزب الشعب الجمهوري

واختتم الأمين المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر قائلا: «يجب أن يفخر كل عضو بحزب الشعب الجمهوري بانضامه لهذا الكيان السياسي الذي لم يألُ جهدا لخدمة الوطن».

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي نظمته الحملة الإنتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر بمركز الأزهر للمؤتمرات لإستعراض أبرز المشكلات التي تواجه محافظات الدلتا وإستعراض الحلول التي يضمنها البرنامج الإنتخابي الخاص بالمرشح وذلك بحضور عدد من أهالي المحافظات ونوابهم بمجلسي النواب والشيوخ