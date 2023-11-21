بروتوكول بين جامعتي أسيوط التكنولوجية وبدر لتعزيز التعاون في عدة مجالات

وقعت جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية بروتوكول تعاون مع جامعة بدر بأسيوط، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات الأكاديمية والتكنولوجية التدريبية والبحثية.

وشهد توقيع البروتوكول الدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، والدكتور مصطفى محمد كمال رئيس جامعة بدر بأسيوط، بحضور الدكتور علي محمد يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وجمال كمال عباس أمين عام الجامعة.

التعاون التكنولوجي

وأعلن الدكتور جمال تاج الدين، رئيس جامعة أسيوط التكنولوجية أن البروتوكول يهدف إلى التعاون التقني والفني والتكنولوجي بين الجانبين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، وإتاحة الفرص التدريبية لطلاب الجامعين، فضلًا عن إتاحة الفرص للتعاون المشترك بين طلاب الجامعتين في مختلف الأنشطة الرياضية والعلمية والمعارض والندوات والمؤتمرات وغيرها، بالإضافة إلى القيام بإجراء البحوث والأنشطة التكنولوجية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

جامعات إقليم أسيوط

وأكد رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، أن توقيع البرتوكول يأتي في إطار حرص الجامعة على تفعيل التعاون مع الجامعات بإقليم أسيوط، في مختلف المجالات العلمية والبحثية والتدريبية والتكنولوجية، لتعزيز مخرجات العملية التعليمية والبحث العلمي، موضحًا أن هذا التعاون يأتي تنفيذًا لاستراتيجية الجامعة لتدريب الطلاب عمليًا لصقل مهاراتهم وتأهيل خريجين قادرين على مواكبة تطورات سوق العمل، والتي تحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة بدر، أهمية التعاون والتنسيق بين الجامعات المصرية في مجالات التدريب والبحوث والدراسات والتطبيقات والاستشارات العلمية والفنية والتكنولوجية في مجالات تخصص الجامعتين، مشيدًا بالإمكانيات التي تتمتع بها جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، معربًا عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الجامعتين، متطلعًا أن تشهد الفترات القادمة طفرة علمية وتكنولوجية هائلة.