ندوة في أسيوط حول تعزيز مشاركة الشباب في انتخابات الرئاسة

نظم مركز إعلام أسيوط ندوة حول «الانتخابات الرئاسية وتعزيز مشاركة الشباب سياسيا»، استمرارا للحملة الإعلامية التي ينظمها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة، للاستعلامات تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى حول الاستحقاق الرئاسي.

حاضر في اللقاء الدكتور محمد عدوي، أستاذ العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة أسيوط.

تعزيز المشاركة السياسية

وتناول اللقاء التأكيد على أهمية المشاركة السياسية للشباب باعتبارهم عنصر حيوي وفعال في المجتمع له القدرة على التأثير في مختلف جوانب الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ويواجه الشباب العديد من القضايا المختلفة والتي لا يستطيع فهمها وإيجاد الحلول لها سوى الشباب، لذا تعتبر مشاركة الشباب في الحياة السياسية مهمة جدًا لمساعدتهم وتمكينهم من تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز حضورهم السياسي .

واجب وطني

كما تناول اللقاء أن شريحة الشباب تعتبر من كبرى الشرائح في المجتمعات المختلفة وأهمهما ويعتبر عزوف الشباب عن المشاركة السياسية أو انفصالهم عن الحياة السياسية سبباً مباشراً في تقويض تمثيل الأنظمة السياسية والتأكيد أيضا على أن الانتخابات الرئاسية هي عمل مهم لأى دولة تنشد الديمقراطية، وبما أن مصر تعيش هذا العرس الديمقراطي فى ظل أخطار محيطة بها من كل جانب يستوجب منا العلم أن المشاركة الانتخابية باتت واجب وطنى، وضرورة حتمية، فالأمر أصبح لست مقصورا على حرية المشاركة منمن عدمه بل أصبح يتعلق بصورة مصر عالميا ودوليا، وبإرادة المصريين نحو مواجهة هذه الأخطار ومواصلة بناء وطنهم.

حضر اللقاء عدد كبير من طلاب جامعة أسيوط ومكلفات الخدمة العامة في أجواء من التفاعل والإيجابية في الطرح والمناقشة .