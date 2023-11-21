رئيس «مياه أسيوط» يتابع أعمال إحلال وتجديد محطة الطوابية المرشحة

تابع المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، محطة مياه الطوابية المرشحة، بصحبته المهندس أحمد كمال مدير منطقة الفتح، وعدد من مهندسي ومسؤولي الشركة للاطمئنان على أعمال الإحلال والتجديد الجارية بالمحطة، ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية بتكلفة إجمالية 87 مليون جنيه.

أعمال إحلال وتجديد المحطة

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إن الأعمال تشمل إحلال وتجديد 2 طلمبة عكرة طاقة الواحدة 440 لترا في الثانية، و2 طلمبة إعادة تدوير بطاقة 250 لترا في الثانية، و2 طلمبة غسل مرشحات بطاقة 250 لترا في الثانية للواحدة، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 4 مروقات تمتلكها المحطة، و10 مرشحات بالمحطة التي تعمل بنظام الترشيح العادي لتغذية مركزي أبنوب والفتح بطاقة إجمالية 800 لتر في الثانية.

محطة رفع صرف صحي الطوابية

كما تفقد رئيس شركة مياه الشرب، أعمال محطة رفع صرف صحي الطوابية التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 55 لترا في الثانية، للاطمئنان على سلامة سير العمل بالمحطة بعد دخولها الخدمة في الآونة القليلة الماضية.