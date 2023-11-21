النائب عبدالمنعم إمام: نفخر بموقف القيادة المصرية الرافض لكل مخططات تهجير الفلسطينيين

قال النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، إن الأفكار تدور حاليا بين مشاعر الفخر والغضب والحزن؛ الفخر بموقف القيادة المصرية الرافض لكل مخططات التهجير والتوطين في سيناء ومصر بأكملها، هذا الموقف الذي نقف فيه معارضة لنقول إن هذا الشعب خلف الإدارة المصرية في رفض كل هذه المخططات.

وأضاف خلال الجلسة التي عقدت اليوم بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: «نرفض التهجير القسري، وأقول كما قال رسول الله إن مصر وأهلها في رباط إلى يوم القيامة، فلن يستطع أحد أن يفرق بيننا أبدًا، حين ينجلي الخطر، تجد المصريين كلهم واحدًا في مواجهة الأخطار».

إمام: لن نفرق في أمننا القومي

وتابع: «هناك غضب من الخطوط المتناثرة، ليبيا والسودان وغزة وفلسطين، وما يحدث في البحرين الأحمر والمتوسط، والخطوط كلها وضحت للجميع أنها واحدة والعدو واحد، ونحن واحد واقفون منتبهون، لن نفرق في أمننا القومي».