«دفاع النواب»: إسرائيل تتمادى في جرائمها على غزة مع صمت المجتمع الدولي

قال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لانتهاكات صارخة، وجرائم حرب تدار بواسطة قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب، تدار وسط صمت دولي شديد للغاية، وتخالف القانون الدولي الإنساني.

وأضاف خلال كلمته بجلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المجتمع الدولي لا يؤدي دوره لإيقاف إسرائيل عن هذه الانتهاكات.

الرفض القاطع للتهجير الفلسطيني القسري

وأكد الرفض القاطع للتهجير الفلسطيني القسري الذي تقوم به إسرائيل من أجل تصفية القضية الفلسطينية، والإضرار بالأمن القومي المصري، مشيرا إلى تأكيد القيادة السياسية بأن الأمن القومي المصري خط أحمر، وعدم قبولها لمسألة تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم كونه يضر بالقضية، إضافة إلى رفض الشعب والقيادة الفلسطينية لهذا المبدأ.

وأشار إلى أن إسرائيل تتمادى في ارتكاب الانتهاكات ضد أشقائنا الفلسطينيين، مؤكدا تعاطف ودعم الشعب المصري كله للقضية الفلسطينية.