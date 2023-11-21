استشهاد 10 فلسطينيين خلال قصف إسرائيلي استهدف منزلا في غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، باستشهاد 10 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم البريج بغزة.

بقاء 400 مصاب في المستشفى الإندونيسي

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقاء نحو 400 مصاب في المستشفى الإندونيسي في غزة، وذلك بعد إجلاء نحو 100 مصاب ومريض آخرين في الساعات الأولى من صباح اليوم من المستشفى الإندونيسي، إلى مستشفى ناصر الواقعة في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشارت إلى أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصار المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، إذ تجدد قصف الاحتلال على محيط المستشفى.