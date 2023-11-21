رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

استشهاد 10 فلسطينيين خلال قصف إسرائيلي استهدف منزلا في غزة

كتب:

شروق مراد
03:46 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
قصف.. أرشيفية

قصف.. أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، باستشهاد 10 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم البريج بغزة.

بقاء 400 مصاب في المستشفى الإندونيسي

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقاء نحو 400 مصاب في المستشفى الإندونيسي في غزة، وذلك بعد إجلاء نحو 100 مصاب ومريض آخرين في الساعات الأولى من صباح اليوم من المستشفى الإندونيسي، إلى مستشفى ناصر الواقعة في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشارت إلى أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصار المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، إذ تجدد قصف الاحتلال على محيط المستشفى.

اقرأ المزيد:

النائب أحمد خليل: نقول لأهل فلسطين وغزة أنتم بوصلة وخارطة الطريق

مندوب فلسطين: مصر تصدت لمحاولات التهجير القسري.. ونطالب بمحاكمة دولية لانتهاكات إسرائيل

رئيس تحرير مجلة «سمير»: الأطفال يطلبون رسم علم فلسطين في ورش صناعة العرائس

«تلفزيون فلسطين»: خروج مستشفيات شمال قطاع غزة عن الخدمة بسبب نفاد الوقود
بقلم شروق مراد