رئيس مجلس النواب: نرفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، رفض البرلمان القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.

وقال «جبالي» خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن في البرلمان: «إننا نهيب بالمجتمع الدولي ضرورة الضغط الجاد للوصول إلى اتفاق فوري لإطلاق النار، والتأكيد على دخول المساعدات الإنسانية بما يضمن لهم استمرار الحياة».

مجلس النواب

واستطرد المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلًا: إن مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية يسعى دائمًا إلى تحقيق مصالح الدولة العليا سواء كانت من الداخل أو الخارج من خلال سن التشريعات اللازمة.

قانون العقوبات

وأكد المجلس أن البيئة التشريعية المصرية كفيلة بردع محاولات الاعتداء على الأمن القومي، وفي مقدمة التشريعات قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب.

وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن المجلس يقف بقوة خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة في كل ما تتخذه من إجراءات أو محاولات مستترة للمساس بالوطن.