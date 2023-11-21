إيرادات The Hunger Games تصل إلى 100 مليون دولار في 4 أيام

نجح فيلم «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes» في تحقيق إيرادات في شباك التذاكر العالمي بعد أيام من طرحه، محققًا إيرادات تجاوزت الـ100 مليون دولار بعد 4 أيام، حيث حقق إيرادات محلية في السينمات الأمريكية بلغت 44.6 مليون دولار، بينما بلغت إيراداته في السوق الخارجي 56.2 مليون دولار.

وتصدر الفيلم «The Hunger Games» قائمة الإيرادات في السينمات الأمريكية محققا 10.9 مليون دولار، بينما جاء في المركز الثاني فيلم «Trolls Band Together» بـ 8.2 مليون دولار، بينما كان المركز الثالث من نصيب فيلم «The Marvels» بـ 2.9 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

ويستمر في المركز الرابع فيلم «Thanksgiving» بـ2.6 مليون دولار، يليه فيلم «Five Nights at Freddy's» بـ مليون دولار.

تفاصيل «The Hunger Games»

يعتبر فيلم «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes» هو الجزء الخامس من سلسلة «The Hunger Games»، وهو من إخراج فرانسيس لورانس وسيناريو مايكل ليسلي ومايكل أرندت، تدور أحداث الفيلم قبل 64 عامًا من أحداث الفيلم الأول، وتتبع أحداثه الأحداث التي قادت في النهاية «كوريولانوس سنو» الشاب إلى الطريق ليصبح الزعيم المستبد لبانيم.