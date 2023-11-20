فيلم «The Hunger Games» يحقق 98 مليون دولار.. أقل افتتاحية في السلسلة

نجح فيلم «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes» في تصدر قائمة الإيرادات في شباك التذاكر الأمريكي لليوم الثالث على التوالي، محققا إجمالي إيرادات بلغت 44 مليون دولار في دور العرض السينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي تعتبر أقل افتتاحية في أفلام السلسلة الشهيرة، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وحقق الجزء الخامس من سلسلة أفلام «The Hunger Games» في أول أيامه بالسينمات 19.1 مليون دولار، بينما حقق في يومه الثاني 15 مليون دولار، ووصلت الإيرادات في اليوم الثالث بالسينمات لـ 9.9 مليون دولار، بينما بلغت إيرادات الفيلم في السوق الخارجي 54.5 مليون دولار، لتصل الإيرادات الكلية لـ 98.5 مليون دولار.

تفاصيل فيلم «The Hunger Games»

الفيلم إخراج فرانسيس لورانس وسيناريو مايكل ليسلي ومايكل أرندت، وهو مأخوذ من رواية «The Ballad of Songbirds and Snakes» لعام 2020 للكاتبة سوزان كولينز، ويعتبر مقدمة لفيلم «The Hunger Games» الذي تم تقديمه في 2012، تدور أحداث الفيلم قبل 64 عامًا من أحداث الفيلم الأول، وتتبع أحداثه الأحداث التي قادت في النهاية «كوريولانوس سنو» الشاب إلى الطريق ليصبح الزعيم المستبد لبانيم.

ويجمع الفيلم في بطولته كلا من توم بليث، وراشيل زيجلر، وبيتر دينكلاج، وجيسون شوارتزمان، وهنتر شيفر، وجوش أندريس ريفيرا، بالإضافة إلى فيولا ديفيس.