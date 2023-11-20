انهيار كبير لفيلم «The Marvels» في أسبوعه الثاني بالسينمات

تراجع فيلم «The Marvels» إلى المركز الثالث في شباك التذاكر الأمريكي في يومه التاسع بدور العرض السينمائي، محققا إيرادات بلغت 3 ملايين دولار ليصل إجمالي الإيرادات المحلية التي حققها الفيلم لـ 65 مليون دولار، بالإضافة إلى 96 مليون دولار في السوق الخارجي ليصل إجمالي ما حققه الفيلم لـ 161 مليون دولار بحسب «موجو بوكس أوفيس».

ووصف الناقد اللبناني خليل حنون الوضع بالنسبة لفيلم «The Marvels» في شباك التذاكر بـ «الانهيار القاسي»، موضحا في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، «هذا الانهيار اعتبر انهيارًا قياسيًا في عالم أفلام السوبر هيروز، تفوّق على فيلم Morbius الذي انهارت إيراداته في أسبوعه الثاني بنسبة 74%».

وتابع: «فيلم The Marvels كانت سجّلت افتتاحيته في شباك التذاكر الأميركي 46 مليونًا لكن في أسبوعه الثاني تراجعت بشكل كبير إلى نحو 10 ملايين، عادة في شباك التذاكر تتراجع الأفلام في أسبوعها الثاني ما بين 30 إلى 40%، الفيلم الذي تتراجع أرقامه فوق الخمسين بالمئة وضعه يكون غير مطمئن وقد تتخلى بعض الصالات عنه».

فيلم The Marvels يسجل أسوأ افتتاحية في تاريخ أفلام عالم مارفل

وقال «حنون»، في وقت سابق، إن فيلم The Marvels حقق أسوأ افتتاحية في تاريخ أفلام عالم مارفل الشهير للأبطال الخارقين منذ انطلاقه قبل 15عامًا، على حد تعبيره، موضحا: «الفيلم سيسبب خسارة كبيرة لشركة ديزني فميزانيته بلغت 220 مليون دولار، إضافة إلى ميزانية الإعلان والترويج والتي قُدرت بمئة مليون دولار. لتصل كلفته إلى نحو 320 مليون دولار».