«التخطيط» تستعرض في كينيا التجربة المصرية بمجال تطبيق نهج درجة التحضر

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلا عنها دكتورة هبه مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي، ودكتور مجاهد حسن، المشرف علي وحدة التصوير الفضائي بالمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية في ورشة عمل لتبادل الخبرات حول تطبيق نهج درجة التحضر (DEGURBA) لإنتاج بيانات حضرية قابلة للمقارنة في بلدان مختارة، والتي انعقدت في مدينة نيروبي بكينيا بمشاركة ممثلي 13 دولة، هي مصر، كينيا، بيرو، تشيلي، ملاوي، إندونيسيا، المكسيك، تونس، الفلبين، أذربيجان، نيبال، كازاخستان، الإكوادور؟

جاء ذلك بهدف عرض الدروس المستفادة وتجارب تلك الدول في تطبيق نهج Degurba باستخدام بياناتهم الوطنية وبالاعتماد على التصنيفات الحضرية الناشئة لقياس مؤشرات الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة، وإنتاج البيانات التفصيلية على مستوى الوحدات الإدارية المحلية المختلفة.

تطبيق نهج درجة التحضر في مصر

وقالت دكتور هبة مغيب، إن المشاركة في الورشة تأتي في إطار استكمال مساعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتطبيق نهج درجة التحضر في مصر (Degurba) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) UN-Habitat.

التجربة المصرية الناجحة في مجال تطبيق نهج درجة التحضر

وخلال الورشة استعرضت دكتورة هبة مغيب، والدكتورة مجاهد حسن، التجربة المصرية الناجحة في مجال تطبيق نهج درجة التحضر في مصر، كما تم استعراض مجهودات الوزارة في تطوير منظومة البنية المعلوماتية المتكاملة لنظام التخطيط الاقليمي في مصر.