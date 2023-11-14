أسوان تبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية مع وزارة التخطيط

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بوفد من بنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط لمتابعة المشروعات الاستثمارية في المحافظة للعام المالي 2023-2024، بحضور المحاسب جمال صلاح خليل، وكيل أول البنك لتمويل وائتمان مشروعات الإدارة المحلية، وأشرف محمود، المشرف على محافظات الصعيد بوزارة التخطيط، بالإضافة إلى وفد من البنك والوزارة.

وناقش الوفد الأفكار والرؤى الإيجابية والمتميزة للمسئولين في محافظة أسوان، والتي ساهمت في جعل المحافظة رائدة في تنفيذ الخطة الاستثمارية حيث حضر الاجتماع الدكتورة غادة أبوزيد، نائبة المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام.

نقلة نوعية في المشروعات

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، خلال الاجتماع أن التوجيهات الرئاسية بإحداث نقلة نوعية وحضارية في المحافظة ساهمت في تعزيز مكانتها كعاصمة للإقتصاد والشباب والثقافة الإفريقية مؤكدا تحسن مستوى المعيشة وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية كبيرة في المحافظة.

وأضاف «عطية»، أن هذه النقلة تحققت بفضل رؤية مستقبلية ومرونة في التعامل مع التحديات، بما في ذلك تطوير البنية التحتية والمشروعات المتعثرة والتجميل، إضافة إلى تعاون ودعم رئيس الوزراء ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية ووزارة التنمية المحلية وغيرها من الوزارات والجهات المعنية.

تمويل أسوان بجزء من مبلغ الخطة الاستثمارية

وأكد أعضاء الوفد من بنك الاستثمار ووزارة التخطيط، تمويل محافظة أسوان بنسبة 72% من إجمالي الخطة الاستثمارية بمبلغ 435 مليون جنيه، من إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية بقيمة 610.1 مليون جنيه.