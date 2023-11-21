«إنشاء مشروع خاص» في مقدمة أولويات الشباب بالوقت الراهن.. 43% يؤيدون

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الشباب يختلفون في أهدافهم واهتماماتهم؛ فمنهم من يولي اهتمامًا أكبر للزواج وتكوين أسرة، ومنهم من يضع نصب عينيه إكمال دراسته، ومنهم من يهتم بحياته العملية في المقام الأول.

ولفت إلى أنه تم في إجراء استطلاع رأى تم سحب عيّنة ‏عشوائية، ‏بسيطة من الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 29 سنة ‏الذين يمتلكون هواتف محمولة في مختلف محافظات الجمهورية، وتم سؤالهم عن أولوياتهم في الوقت الحالي ما بين العمل والدراسة وتكوين الأسرة أو غير ذلك، وقد جاءت النتائج كالتالي :

- 43.5% من الشباب بالعيّنة يأتي «إنشاء مشروع خاص بهم» في مقدمة أولوياتهم في الوقت الراهن، كان أكثرهم من الذكور، ومن هم في الفئة العمرية من 24 إلى 29 سنة، وذوي المستوى التعليمي الأقل من ثانوي، وذلك مقارنة بالفئات المكملة الأخرى.

- تبين أن «تكملة الدراسة، أو الحصول على مؤهل أعلى» على رأس أولويات 31.3% منهم، وأشار 17.8% إلى الاهتمام بـ«تكوين أسرة»، كما ذكر 3.5% من الشباب بالعيّنة أن "الحصول على وظيفة أو التطلع لوظيفة أفضل" من أولوياتهم في الوقت الحالي.

وأوضح الاستطلاع أن 4.3% من الشباب بالعيّنة لم يضعوا أولويات لحياتهم؛ حيث كان أكثرهم من الإناث، وقاطني الريف، وذوي المستوى التعليمي الأقل من ثانوي، وذلك مقارنة بالفئات المكملة الأخرى.

وأشار إلى أنه تم جمع البيانات عن طريق المقابلات الهاتفية، خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر 2023، وقد بلغ عدد الاستجابات الفعلية 1042 استجابة.