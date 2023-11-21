محافظ جنوب سيناء يتابع موقف الخطة الاستثمارية ومجابهة الأزمات

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، جلسة المتابعة الدورية، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن ومديري الإدارات والمديريات بالمحافظة.

وشدد المحافظ على التأكد من جاهزية معدات الطوارئ لمجابهة الأزمات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وخلال المؤتمر، تم عرض موقف أعمال تطوير الحملة الميكانيكية على مستوى مدن المحافظة، وكذا التأكد من جاهزية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لرفع درجة استعدادها لتلقي البلاغات والتعامل معها لأي أحداث طارئة مع توافر اليقظة التامة.

إنشاء ميادين جديدة بمدينة شرم الشيخ

كما تابع المحافظ موقف إنشاء عدد خمس ميادين بمدينة شرم الشيخ، وهي ميدان دلتا شرم، وميدان المحكمة، وميدان العلم نور، وميدان مجلس المدينة الجديد، وميدان عامل النظافة.

وناقش المحافظ استعدادات المدينة لإقامة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري بالتعاون مع وزارة الثقافة.

موقف الزراعات بالمحافظة

كما تم عرض موقف تجديد الزراعات التالفة خلال موسم الصيف بشرم الشيخ، بجميع القطاعات بالتنسيق مع الشركة المتعاقدة على أعمال الصيانة، وموقف استكمال أعمال الزراعات والخزانات بالطريق الدائري بشرم الشيخ، مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال التشجير والزراعات للحفاظ على المظهر اللائق للمدينة.

وتابع المحافظ موقف المتغيرات المكانية، مؤكدًا على ضرورة الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي لأي مخالفات بمدن المحافظة.

كما تابع المحافظ موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، وموقف مسجد المنشية والكنيسة بطور سيناء، ومتابعة موقف إنشاء ملعب خماسي بمدرسة رأس النقب للتعليم الأساسي بمدينة طابا لخدمة أهالي المنطقة وجاهزيته للافتتاح.